Tchad : la colonie de vacances, un cadre idéal pour les enfants

Créé depuis 2014, "Le monde des enfants" e veut un cadre idéal pour l'épanouissement des enfants pendant la période des grands vacances.



Nerolel Ndoubadoum Constance, promotrice dudit centre, explique que son objectif est de créer un brassage entre les enfants, de prôner le vivre ensemble et de leur inculquer également une base d'éducation afin que ces enfants puissent évoluer.



Pendant 45 jours, les enfants auront plusieurs activités de loisirs et éducatives. Parmi ces activités, l'on trouve la révision des cours, l'apprentissage de la culture générale et la musique.