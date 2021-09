Tchad : la commission genre de la commune du 5ème arrondissement installée

Le bureau exécutif du Réseau des femmes élues locales d’Afrique section du Tchad (REFELA/T), conduit par sa présidente, Mme Mariam Djimet Ibet, a fait une tournée dans la commune du 5ème arrondissement de Ndjamena ce 02 septembre 2021, pour installer et remettre les documents (feuille de route des commissions genre, plan d’action, arrêté portant création et mise en place d’une commission permanente genre de la commune de la ville de Ndjaména), à la commission genre de la commune du 5ème arrondissement.



Les commissions genre sont chargées de mettre en œuvre le plan d’action stratégique 2021-2023 du REFALA, de mener des campagnes pour l’autonomisation de la femme, de mener des campagnes contre le phénomène des enfants en situation difficile, de faciliter la délivrance des actes de naissance des enfants de 0 à 5 ans, et de défendre une ligne budgétaire pour le fonctionnement de la commission genre pendant les sessions budgétaires des communes.

Selon le maire de la commune du 5ème arrondissement, Mme Fatime Ahmat Mahamat, par ailleurs présidente de la commission genre de la commune du 5ème arrondissement : « la commission genre de la commune du 5ème arrondissement a été mise en place par l’arrêté n°044/VN'DJ/C5/SG/2020 afin de mener des actions en faveur de l’autonomisation de la femme et promouvoir la politique genre ».



Pour la présidente du REFELA/T, Mme Mariam Djimet Ibet, une résolution a été prise lors d’une assemblée générale qui exige de mettre en place une commission genre dans chaque commune, présidée par une élue locale. « Nous demandons à ce que la commission genre travaille pour la promotion de la femme, et pour que la femme ait ses droits. Nous avons demandé à la commission genre de se rapprocher des partis politiques qui sont dans le 5ème arrondissement », a déclaré Mariam Djimet Ibet. La chargée de la communication du REFELA/T, Mme Tao Hamia Clémentine a fait une lecture sur les documents remis à la commission genre de la commune du 5ème arrondissement par la présidente du REFELA/T.