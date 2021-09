Tchad : la commission genre du 2e arrondissement de N'Djamena installée

C'est la chargée de la communication du REFELA/T, Tao Hamia Clémentine, qui a fait une lecture des documents dont l'arrêté de création, le plan d’action et la feuille de route. Ces documents seront ensuite remis à la commission genre de la commune du 2ème arrondissement par la présidente du REFELA/T, Mariam Djimet Ibet.



Pour la présidente du REFELA/T, Mariam Djimet Ibet, une résolution a été prise lors d’une assemblée générale qui exige de mettre en place une commission genre dans chaque commune, présidée par une élue locale.



"La feuille de route découle du plan d’action stratégique adopté lors de l’assemblée générale. Nous demendons à ce que cette commission genre travaille pour la promotion de la femme, pour que la femme ait ses droits. Nous avons demandé à la commission genre de se rapprocher des partis politiques qui sont au niveau de la commune du 2ème arrondissement", explique Mariam Djimet Ibet.



Selon la présidente de la commission genre de la commune du 2ème arrondissement, Mariam Harir, c’est une grande responsabilité pour elle et toute son équipe. "Le respect des documents qu’elles ont reçu est un principe et les défis auxquels les femmes sont confrontées doivent être relevés afin de mener des actions en faveur de l’autonomisation de la femme et promouvoir la politique genre", renchérit Mariam Harir.