Tchad : la communauté Iyal Chiningal célèbre l’intronisation de Ses Leaders à N’Djamena

Le 24 février 2024, une cérémonie marquante a eu lieu au Radisson Blu, réunissant la communauté Iyal Chiningal pour l'intronisation de leur nouveau coordonnateur général ainsi que de leur chef de race. L'événement a rassemblé diverses personnalités et chefs traditionnels, y compris l'ancien Premier Ministre Emmanuel Nadjigar, le Chef de Canton du Kanem, et le Sultan de N'Djamena, témoignant de la richesse culturelle et de l'importance de cette communauté.



La communauté Iyal Chiningal, dont les origines remontent à l'époque des tirailleurs sénégalais disséminés à travers l'Afrique, en particulier au Tchad, célèbre aujourd'hui son histoire et son héritage. Hassan Sylla Bakari, président du comité d'organisation, a exprimé sa fierté face à la forte mobilisation des descendants sénégalais au Tchad, saluant leur contribution significative à la dynamique nationale et reconnaissant l'importance des chefs traditionnels présents.



Le nouveau coordonnateur général, Abderaman Moussa, a précisé les rôles distincts au sein de la communauté : le chef de race, désormais incarné par Monsieur Abakar Abdoulaye Camara, se concentrera sur les affaires familiales internes, tandis que le coordonnateur général se chargera des affaires culturelles et des relations extérieures de la communauté. Cette cérémonie d'intronisation symbolise un moment crucial pour la communauté Iyal Chiningal, soulignant son engagement envers la préservation de ses traditions et sa participation active au tissu social tchadien.