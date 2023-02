Tchad : la communauté Kolon prend en main l'arrangement de la route Bandjang-Bagando

Le 10 février 2023, la communauté Kolon a organisé l'amélioration du tronçon Bandjang, Bagando. Ce tronçon de 4 kilomètres de long et 6 mètres de large, traverse cinq cantons du département de Tandjile-Ouest, à savoir Bayaka, Kolon, Dadji, Kouale et Bolo.



La cérémonie a été présidée par le sous-préfet de Kolon, Daouala Daoukare, qui a posé la première pierre de cette amélioration.



Au cours de la cérémonie, le président du comité de crise, Djoke Abdoul Barnabass, a souligné les difficultés rencontrées par les habitants de cette zone pendant la saison des pluies. Il a lancé un appel aux personnes de bonne volonté et au gouvernement, pour leur venir en aide.



Le chef de canton Bayaka, Weibigue Nathaniel Pircolossou, a galvanisé la population de Grand Kolon à s'unir pour finaliser cette route. Le sous-préfet de Kolon a félicité la communauté pour cette initiative, et a remercié le préfet de Tandjile Ouest, Doud Souleymane Ousmane, pour son appui au développement local.



Il a également fait une demande au gouvernement pour construire un pont sur les rivières Vogre et Dounzouloung, afin de faciliter les déplacements de la population de sa circonscription administrative. Il est à noter que les jeunes de la communauté se sont mobilisés dès le matin pour transporter les matériaux de construction.



La grande communauté Kolon compte 16 communautés réparties en cinq groupes pour le travail. Les groupes travaillent à tour de rôle jusqu'à la fin des travaux. L'amélioration de la route Bandjang, Bagando par la communauté Kolon est un exemple de développement local réussi, grâce à l'initiative et à la solidarité de la population.



Le gouvernement est appelé à apporter son soutien pour faciliter les déplacements de la population et promouvoir le développement local.