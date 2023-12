TCHAD

Tchad : la communauté internationale appelle à une campagne libre et équitable pour le référendum

Alwihda Info | Par Alwihda - 12 Décembre 2023

La Délégation de l'Union Européenne et les Ambassades d'Allemagne, d'Espagne, de France, des Pays-Bas, des États-Unis et du Royaume-Uni au Tchad ont émis un communiqué conjoint le 12 décembre 2023, soulignant l'importance du référendum constitutionnel du 17 décembre 2023 dans la transition démocratique du Tchad. Ils ont insisté sur la nécessité d'un processus transparent, pluraliste, inclusif et pacifique, et ont appelé les autorités tchadiennes à garantir une fin de campagne libre, avec une expression équitable des opinions et un accès équitable aux médias et aux espaces publics. La déclaration fait suite à des mesures disciplinaires prises par la Direction Générale de la Police Nationale le 9 décembre contre des agents ayant entravé la libre expression durant la campagne. Les délégués ont réitéré leur engagement à soutenir le Tchad et son peuple dans leur quête démocratique.