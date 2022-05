Tchad : la communauté musulmane de la Tandjilé célèbre l'Eïd el-Fitr

Le secrétaire général de la province de la Tandjilé Bachar Brahim Abakar a pris part à cette prière dirigée par l'Imam de la grande mosquée de Laï, Mahamat Saleh Adoum, en présence du président du Conseil provincial des affaires islamiques de la Tandjilé.



Dans sa prédication face à l'assistance, l'imam a exhorté les fidèles musulmans à être solidaires, tolèrents et à prêcher partout la paix, l'unité des filles et fils du Tchad. Car dit-il, le musulman doit avoir un comportement exemplaire. Il a ajouté que "l'islam est par essence paix". De ce fait, le musulman doit être un homme de paix, un éducateur social et non un activiste de haine et des comportements déviants, a-t-il conclu.



Après la prière, les membres du Conseil provincial des affaires islamiques de la Tandjilé se sont rendus au gouvernorat pour présenter leurs vœux. Recevant ces vœux, le gouverneur de la tandjilé Doudlengar Miayo a demandé au Conseil de continuer à prier pour la paix, la stabilité et le repos de l'âme du maréchal du Tchad Idriss Deby Itno.