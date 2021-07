Tchad : la communauté musulmane du Lac célèbre la Tabaski

Après avoir dirigé la prière (les deux Raka’at) et prononcé sa khoutba (sermon) axée sur la paix la cohabitation pacifique, l’Imam de la Grande mosquée de Bol, Cheik Algoni Mahamat Adam, et président du conseil supérieur des affaires islamiques section du Lac, a procédé à l’immolation de son mouton sur place, donnant ainsi le coup d’envoi du sacrifice de l’Aïd El Adha.



Juste après la grande prière, les responsables de différents corps constitués se sont rendus à la résidence du gouverneur de la province du Lac où ils ont présenté leurs vœux de santé, de bonheur longévité et de paix au Tchad. En retour, le secrétaire général de la province du lac Yaya Ousmane Adoum a demandé aux leaders religieux de jouer leur partition, celle d’œuvrer pour la paix et la cohabitation pacifique au Tchad en général et dans la province du lac en particulier.