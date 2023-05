Tchad : la commune d’Abéché organise une rencontre d'échanges avec la société civile

Le 3ème adjoint au maire de la ville d´Abéché, Daoud Doungous Taguilo a présidé ce mardi, 02 mai 2023 dans la salle de réunion de la mairie, une rencontre d´échanges et de prise de contact entre la commune d´Abéché et les ONG, les associations de la société civile et les groupements œuvrant dans le domaine du développement.



Cette rencontre vise à renouer les relations avec les représentants des organisations et partenaires de la commune d´Abéché, en vue d'échanger sur les problèmes de développement qui intéresse la ville d´Abéché.



Dans son intervention, le 3ème adjoint au maire de la ville d´Abéché a indiqué que la rencontre s'inscrit dans un cadre de concertation entre la commune et les organisations de la société civile, afin de définir les modalités pratiques de collaboration.



Pour lui, elle permettra sans nul doute de renforcer les liens en matière de développement local, afin d'assurer à la population de la ville, un meilleur cadre de vie dans un environnement sain et acceptable.



Pendant les échanges, les participants ont rassuré à l´exécutif de la commune d´Abéché qu’ils seront disponibles à accompagner toutes les actions de la municipalité, afin d'apporter leur contribution au développement de la ville d’Abéché.