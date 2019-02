Tchad : la commune de N'Djamena adopte un budget de 8,3 milliards FCFA

Les conseillers municipaux de la commune de N'Djamena ont adopté ce vendredi 1er février le budget de l'année 2019 de la Mairie centrale, après deux jours d'intenses travaux autour du président du conseil municipal de la ville, Saleh Abdelaziz Damane.



Le budget annuel, en baisse par rapport aux années précédentes, s'élève à un montant total de 8.301.638.722 Francs CFA en recettes et en dépenses. Le conseil municipal a examiné et adopté tous les points inscrits à son ordre du jour, au cours de sa session ordinaire.



Le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djaména, M. Adagao Yacouba, a attiré l'attention des autorités municipales sur l'assainissement et la bonne gestion de la capitale. "Je demande aux conseillers municipaux d'appuyer le maire de la commune de N'Djamena et les maires d'arrondissements à sensibiliser les populations afin qu'elle s'approprie ces deux actions citoyennes", a-t-il affirmé.



Les conseillers municipaux se sont engagés à redoubler d'efforts pour lutter efficacement contre l'insalubrité dans la capitale. La collecte des recettes de la mairie va également être améliorée.