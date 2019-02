Tchad : la commune de N'Djamena appelle à la vigilance sécuritaire

Le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Dago Yacouba a présidé ce 23 février une réunion de travail sur la sécurité, en présence notamment du maire de la ville de N'Djamena, Abdelaziz Saleh Damane, des maires et administrateurs délégués auprès des communes, des responsables en charge des services de sécurité et des leaders religieux.



Au cours de la réunion, il a notamment été évoqué la stratégie visant à contrecarrer et à déjouer toute éventuelle tentative d'infiltration de Boko Haram.



La population et les différentes corporations administratives et sécuritaires sont appelées à collaborer étroitement et à conjuguer les efforts en fournissant des informations fiables aux services de sécurité des différentes communes, a rappelé Adago Yacouba qui a également invité à la vigilance et au devoir civique.



Le délégué général du gouvernement a salué le travail abattu par les forces de défense et de sécurité. Il les encourage à garder le même élan.