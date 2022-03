Tchad : la commune de Pala bénéficie d'un projet de grande envergure

Le Projet d'Appui à la Gouvernance Locale et au Développement Communal de Pala est relancé depuis ce mercredi 23 mars 2022 au CCN de Pala.



Mis en œuvre dans la commune de Pala, ce projet est porté par l'ONG Zonal sur financement de l'Union Européenne, à un montant de plus de 330 millions de FCFA, sur une durée de 39 mois.



Il s'inscrit dans le cadre du développement local de la commune de Pala. La relance fait suite à la mission de cadrage de l'initiative de Développement (ID) et du CEFOD, partenaire technique de mise en œuvre du Projet d'Appui à la Gouvernance Locale et au Développement Communal de Pala, à travers le projet de renforcement des communes dans leurs rôles de principaux promoteurs du développement et de la bonne gouvernance, au niveau local, financé par l'Union Européenne.



C’est le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest, Zilhoubé Pafalet Pataïdang, qui a présidé la cérémonie, en présence des différents acteurs et partenaires impliqués dans le financement et la gestion du projet. Il vise à donner une bouffée d'oxygène à la commune de Pala, surtout pour consolider l'état de droit.



Les objectifs fixés sont entre autres, l'amélioration des services aux citoyens, l'amélioration de la gestion participative au niveau local et l'amélioration de la capacité de plaidoyer des différentes institutions.