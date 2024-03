Tchad : la commune du 1er arrondissement de N’Djamena présente son budget pour 2024

Le Maire, M. Djibrine Mahamat Abdelkerim, a ouvert la séance en rappelant aux conseillers municipaux les dispositions de l’ordonnance N° 36, leur permettant d’examiner et de voter le projet de budget primitif pour l'exercice 2024. Il a insisté sur l'importance d'une analyse minutieuse du budget primitif, catégorie par catégorie.



Le budget primitif de la commune est présenté comme équilibré en recettes et en dépenses à un total de 1 752 755 000 FCFA, marquant une diminution de 11% par rapport à l'année précédente qui s'élevait à 1 974 215 000 FCFA. Cette réduction est attribuée par le Maire à la stagnation macro-économique du pays, à la répartition irrégulière des précipitations, à l'augmentation générale des prix sur le marché due à la volatilité des prix mondiaux de l'énergie, et à l'afflux de réfugiés soudanais et camerounais.



Il a également noté que le taux d’exécution des recettes ordinaires à fin décembre 2023 était de 63%, et celui des recettes extraordinaires de 45%. Les dépenses ordinaires et extraordinaires ont été exécutées à hauteur de 66% et 26% respectivement, des résultats influencés par l'augmentation du coût de la vie, le manque de civisme fiscal, les retards de rétrocession par la mairie centrale, et la faible pluviométrie.



L'administrateur délégué de la commune, Idriss Harine, a salué les efforts de la commune en faveur de la population pour la cohabitation pacifique et le vivre ensemble. Il a souligné le rôle crucial de la mairie, les défis rencontrés par les citoyens pendant la saison des pluies, et les mesures à adopter. Il a encouragé la commune à intensifier ses efforts pour améliorer les conditions de vie de ses habitants, à travers la construction d'espaces de loisirs et l'amélioration des infrastructures urbaines, tout en reconnaissant que certaines responsabilités incombent au gouvernement.