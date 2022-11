Tchad : la commune du 2ème arrondissement se mobilise pour le vivre-ensemble

À la suite des événements du 20 octobre 2022, qui ont causé des pertes en vies humaines, des blessés et fait des dégâts matériels, mais également des inondations dans les différents quartiers de la ville de Ndjamena, le maire du 2ème arrondissement, Youssouf Taro, a organisé le 2 novembre, une cérémonie de sensibilisation pour la cohabitation pacifique et le vivre-ensemble.



Avec la forte pluviométrie pendant l'hivernage, l’on a enregistré des inondations qui ont fait de victimes. De nombreuses familles se sont retrouvées coupées de leurs milieux, et étaient obligées de chercher des refuges ; certaines sont allées vers leurs familles et d'autres sont hébergées dans des écoles.



Le maire du 2ème arrondissement, Youssouf Taro, rappelle que sur instruction du gouvernement, l'Office national de la sécurité alimentaire a engagé la vente de céréales à prix subventionné, permettant d'alléger la souffrance des populations. La commune du 2ème arrondissement de Ndjamena condamne les évènements du 20 octobre et exprime son soutien au président de la transition, pour la gestion de cette tentative de déstabilisation des institutions de la République.



Enfin, le maire Youssouf Taro, estime que ces actes sont entretenus et soutenus par certains partis politiques et associations de la société civile.