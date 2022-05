Tchad : la commune du 9ème arrondissement entretient ses rues principales

Une opération d'aménagement des rues de la commune du 9ème arrondissement de la ville de N'Djamena a été lancée ce 05 mai 2022.



A cette occasion, le maire de la commune, Kerim Mahamat Saleh, a indiqué que cette opération a pour but de lancer l'entretien des rues principales de sa municipalité.



Il a invité les délégués des quartiers, les chefs des quartiers et carrés, de s'approcher auprès de la commune pour connaître les rues principales. Par ailleurs, il a signifié à la population communale de ne pas être surprise, si elle ne constate pas l'usage de certaines rues principales.



Car le ministère des Infrastructures, en collaboration avec la mairie a retenu 10 km linéaires, pour les profilages. « La commune ne prendra pas en compte, les rues ciblées par le gouvernement », dit-il. Selon lui, le problème principal, c'est la construction de la digue du 9ème arrondissement. Celle-ci est la couverture de la commune.



Fondée par le regretté président Idriss Deby Itno, la commune du 9ème arrondissement sollicite l'intervention personnelle de président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Deby, de bien vouloir terminer l'œuvre engagée par son prédécesseur, et le ministère en charge de ce domaine, d'interpeller l'entreprise chargée de la construction de la digue, en vue de la pose des vannes.



Pour le maire Kerim Mahamat Saleh, si la commune n'était pas inondée l'année dernière, c'est parce qu’il n'y avait pas assez de pluies. Mais cette année, les risques s'aperçoivent. Il a exhorté tous ceux qui ont construit sur les réserves de l'État de s'attendre à un déguerpissement. Il a félicité la section 4 de la commune qui entreprend elle-même des initiatives d'entretien des rues.



Enfin, il appelle les autres à faire autant.