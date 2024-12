Tchad : la compagnie Wokitna présente le projet Koulina Fauk

La compagnie de danse Wokitna a présenté le projet Koulina Fauk, à travers une conférence de presse, le 26 décembre 2024 à Ndingangali. Wokitna est une organisation culturelle qui a été mise sur pied par des jeunes danseurs de la commune du 9ème arrondissement le 25 janvier 2016.



Cette compagnie de danse œuvre dans le domaine des arts et de la culture, en valorisant des différentes danses traditionnelles et modernes du Tchad et des autres pays du monde.



Suite à un avis d'appel à projet dénommé Projet « Lel Afé-culture et prévention des crises », pour renforcer la prévention des crises au Tchad et précisément dans la ville de N'Djamena, lancé par GIZ, Wokitna a soumissionné et a été retenue pour mettre en œuvre ce projet dénommé Koulina Fauk, dans la commune du 9ème arrondissement.



Le projet Koulina Fauk qui signifie « tous debout », en arabe local, est financé à hauteur de 5.832.602.FCA, réparti entre les partenaires comme suit : 91% dont 5.292.692 FCA pour la GIZ et 9% dont 540.000FCA pour la compagnie Wokitna, pour mener les activités durant six mois.



Pour réaliser ce projet durant les six mois, plusieurs activités seront menées, à savoir : un atelier de renforcement des capacités en leadership, des formations en peinture, des spectacles de sensibilisation, puis une compétition de musique et de danses.