Tchad : la compagnie Zakouma culture présente un court-métrage réalisé à Am-Timan

Intitulé "Ramtala", ce court-métrage est le 1er film réalisé par la compagnie Zakouma culture. C'est à la grande salle du CLAC que le film de 22 minutes est dévoilé au grand public invité par les organisateurs.



Cette projection est faite en présence des autorités provinciales, notamment le gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam et d'autres chefs de services.



La compagnie Zakouma culture est d'abord une troupe théâtrale qui a mené plusieurs activités dans les domaines socio-éducatifs, avant de tenter une nouvelle aventure dans celui de la cinématographie.



Selon Ousmane Abdramane Maïgadi, la compagnie prévoit la réalisation d'autres projets cinématographiques dont les thématiques retenues seront en parfaite adéquation avec la vision politique des plus hautes autorités du pays.



Il notifie que pour exécuter parfaitement ce planning faisant partie des objectifs assignés à son organisation, la compagnie compte sur le soutien des autorités administratives civiles et militaires, des organisations non gouvernementales, de la société civile, et toute personne de bonne volonté.



Il faut rappeler que ce court-métrage retrace la vie sombre d'un époux oisif qui mène une existence entachée de malhonnêteté qui, finit par se rattraper pour devenir respectable et honnête lorsqu'il opte pour trouver du travail.