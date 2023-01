Tchad : la compagnie pétrolière Perenco veut relancer sa production à Mangara, Badila et Krim

Le premier ministre de transition, Saleh Kebzabo, a reçu en audience le Directeur Général de la compagnie pétrolière et gazière française PERENCO/Tchad, Eric Josseron, ainsi que les directeur général adjoint et chargé des relations avec le gouvernement, Jean-Noel Bouassi-Bouassi et Adoum Weddeye, respectivement.



La compagnie, qui opère sur les sites pétroliers de Badila et Mangara, a repris ses activités après une interruption de deux ans et demi causée par la pandémie de COVID-19. Elle a également annoncé son intention de relancer la production des champs pétroliers de Mangara, Badila et Krim, situés dans le bassin de Doba, dans la région de Logone Oriental.