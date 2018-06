Tchad : la compagnie sucrière rachète 3.000 sacs de sucre saisis par la douane

A Abéché, dans la région du Ouaddaï, la brigade de la douane mobile a saisie 3.000 sacs de sucre sur des convois civils en provenance de pays voisins. Pour l'État, il ne s'agit ni plus ni moins que de la "fraude et de la contrebande".



Afin d'éviter l'incinération et/ou la destruction des marchandises saisies et stockées, protocole en principe obligatoire à la douane après un certain délai, un accord a été trouvé avec la compagnie sucrière du Tchad qui a décidé avant-hier de racheter l'ensemble de la marchandise.



De nombreux civils importent des marchandises à des coûts moins chers de pays comme le Soudan pour les revendre au Tchad. Bien que les États de la CEEAC se soient penchés l'année dernière sur la libre circulation des marchandises en Afrique Centrale (en parallèle de la libre circulation des personnes actée par la CEMAC en novembre 2017, ndlr), les experts du continent ont, dans l'attente de l'adoption d'un document unique, proposé la délivrance d'un agrément et d'un certificat d'origine aux importateurs et exportateurs. Cependant, il y a fort à parier que ce procédé parvient à séduire les commerçants, de plus en plus confrontés à des complications, notamment en période de crise.