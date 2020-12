Tchad : la compétition Hult Prize lancée dans les universités et instituts supérieurs

Les travaux de la compétition Hult Prize viennent de commencer dans les universités et instituts supérieurs du Tchad, annonce Bachar Moustapha Batrane, directeur pays de la Fondation Hult Prize au Tchad.



Chaque année, plus de 120 pays de part le monde organisent cette compétition unique en milieu universitaire en vue de stimuler innovation et l'entrepreneuriat. Le Tchad a l'honneur d'accueillir pour la troisième fois cette compétition qui est organisée dans huit campus.



Cette année, le thème de la compétition est axé sur l'agro-alimentaire, "Food for Good" (la Nourriture pour le bien).



Hult Prize est une fondation américaine qui oeuvre en faveur de l'entrepreneuriat des jeunes en milieu universitaire. Elle organise chaque année le concours de l'entrepreneuriat au profit des jeunes porteurs de projets en vue de leur financement.