Tchad : la condition de la femme au coeur d'un forum de trois jours

Placé sous le haut patronage du président Idriss Déby, le forum de haut niveau sur les 30 ans de la Semaine nationale de la femme tchadienne (SENAFET), organisé par le ministère de la Femme, de la Protection de la Petite enfance et de la Solidarité nationale du 12 au 14 février 2020, a pris fin vendredi à la Maison de la femme à N'Djamena.



L'événement était axé sur le thème : "SENAFET, 30 ans d'existence, bilans et perspectives".



Le ministre secrétaire général à la Présidence de la République, Hissein Ibrahim Taha, représentant le chef de l'Etat, a clôturé les travaux du forum, en présence de la ministre de la Femme, de la Protection de la Petite enfance, et la Solidarité nationale, Djallal Ardjoune Khalil.



La représentante du Président de l'assemblée nationale, des présidents des grandes institutions de la République, des membres du Gouvernement, des ambassadeurs et des représentants des organisations internationales accrédités au Tchad, ainsi que des hautes personnalités de la République ont pris part à la cérémonie de clôture.



Après plusieurs motions de remerciements formulées par les femmes participantes à l'endroit du chef de l'Etat, de la Première dame, et du ministère de la Femme, de la Protection de la petite enfance et de la Solidarité nationale, des recommandations ont été faites à l'endroit du Gouvernement.