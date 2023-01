Tchad : la conseillère nationale Evelyne Banda rencontre les chefs traditionnels de la Tandjilé pour promouvoir la paix

À son arrivée à Laï, elle a été accueillie par une population nombreuse et a immédiatement rencontré les jeunes, les groupements de femmes et les chefs traditionnels pour un échange.



Le chef de canton Kabalaye, Doumgou Djibrine Pina, a souligné les problèmes auxquels son canton est confronté, tels que l'enclavement, les conflits entre agriculteurs et éleveurs, et les phénomènes de coupeurs de route. Eveline Banda a exprimé sa joie pour l'accueil chaleureux qu'on lui a réservé et a indiqué que cette visite était un moment de partage d'expérience, mais également un moment d'expression et de contribution à la démocratie pendant cette période de transition pour la bonne gouvernance du pays.



Elle a exhorté la population à cultiver la paix, la cohabitation pacifique et la cohésion sociale. Les chefs traditionnels ont également saisi cette occasion pour exprimer leurs doléances à la conseillère nationale de transition.