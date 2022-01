Tchad : la conseillère nationale Moguena Ndjenom milite pour la cohésion dans la Tandjilé

Moguena Ndjenom Micheline a affirmé que l'heure a sonné pour que les fils et filles du Tchad puissent s'entendre et parler le même langage à travers le dialogue national inclusif dont la date est connue pour le 15 février prochain.



Pour elle, c'est l'occasion de chercher des pistes de solutions afin de ramener la paix, la stabilité, la justice sociale, la quiétude et la cohabitation pacifique pour la construction et le développement du pays. L'occasion aussi d'exhorter les parents à envoyer massivement les enfants surtout les filles à l'école.



"En cas de conflit, ne jamais rendre justice mais plutôt confier le problème aux autorités compétentes pour le résoudre", exhorte-t-elle.



Pour joindre l'utile à l'agréable, la conseillère Moguena Ndjenom Micheline a fait un don d'étoffes et de vêtements aux personnes âgées. Elle a également installé une pompe à motricité humaine à Gabri-Ngolo.