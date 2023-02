Tchad : la consommation de chicha, un danger pour la santé des jeunes

Dr NENODJI MBAÏRO, coordinatrice nationale de lutte contre le tabac, affirme que la chicha est en réalité une forme de drogue et de tabac. 28% de la chicha est composée de tabac pur, ainsi que de produits toxiques tels que le goudron, le formol et d'autres substances nocives. Selon elle, la consommation de chicha est encore plus dangereuse que la cigarette, car 1g de chicha contient environ 10g de goudron, alors qu'une cigarette en contient très peu. Cela signifie que les consommateurs de chicha absorbent plus de produits toxiques que les fumeurs de cigarettes.



Malgré les affirmations selon lesquelles l'eau présente dans la partie inférieure de la chicha filtre la nicotine, Dr NENODJI MBAÏRO précise que l'eau ne filtre en réalité rien et que les consommateurs absorbent intégralement les produits toxiques contenus dans la chicha. Les jeunes sont particulièrement exposés à ces risques, car leurs organes ne sont pas encore suffisamment développés pour éliminer les produits toxiques de leur corps.



Bien que la vente de ces produits soit interdite aux mineurs, il est alarmant de constater que les jeunes continuent à les fréquenter. Dr NENODJI MBAÏRO exhorte les jeunes à abandonner cette pratique néfaste pour la santé. La consommation de chicha peut entraîner le syndrome de sevrage, avec des conséquences néfastes pour la santé, ainsi que pour la vie sociale et économique. Il est temps pour les jeunes de réaliser les dangers de la consommation de la chicha et de choisir des alternatives saines pour leur bien-être.