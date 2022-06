Tchad : la construction d'un hôpital militaire moderne de 180 lits envisagée

Il est prévu l’installation d’un système solaire de 220kv et d'un château d’eau de 20m3, rapporte le ministère de la Santé publique.



Le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Patalet Géo, a précisé que "les équipes de deux ministères doivent collaborer franchement pour la réussite de ce projet".



Dr. Abdel-madjid Abderahim, ministre de la Santé publique, a souligné que les techniciens de deux départements ministériels doivent travailler dans une dynamique professionnelle pour éviter les ratés et respecter les exigences établies pour la construction de cette formation sanitaire.