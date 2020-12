Tchad : la construction d'une centrale électrique hybride lancée à Mongo

Les travaux de construction d'une centrale électrique hybride de 5 Mégawatts ont été lancés mardi à Mongo par la ministre de l'Énergie. La centrale fournira de l'énergie à plus de 3000 ménages.



La société ZIZ qui réalise les travaux précise que Mongo, chef-lieu de la province du Guéra, est la ville pilote du projet.



Les ménages desservis devraient être alimentés 24h/24, tandis que le coût du Kilowatt/heure va passer de 350 Fcfa à 125 Fcfa.



"Nous harmonisons le prix sur tout le territoire national. (...) Nous sommes en train de progresser dans le secteur énergétique au niveau du Tchad", déclare Ramatou Mahamat Houtouin, ministre de l'Énergie.



"À long terme, ça permet à l'État et à la société d'économiser le carburant pour pouvoir investir ailleurs", explique le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin.



Les délais d'exécution sont prévus pour quatre mois, soit une fin des travaux en avril 2021.