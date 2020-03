Tchad : la construction des facultés de l'Université d'Alexandrie se précise

Le président de l'Université d'Alexandrie, Dr Essam El-Kordy, et le président de la société Arab Contractors Company, l'ingénieur Mohsen Salah, ont signé mardi 3 mars 2020 le contrat pour la construction des bâtiments de la succursale de l'Université d'Alexandrie à N'djamena, au Tchad, ont annoncé des médias égyptiens.



Le président de l'Université d'Alexandrie a déclaré que ce contrat comprend la mise en œuvre des travaux de la première phase de la branche universitaire pour établir les deux facultés d'agriculture et de médecine vétérinaire à N'Djamena.



Les délais de réalisation des travaux sont de deux ans.



La société Arab Contractors Company mettra en œuvre le processus de construction selon les conditions générales, les spécifications techniques, les mesures et les dessins techniques.



Pour sa part, l'ingénieur Mohsen Salah, président d'Arab Contractors Company, a estimé que la présence de l'entreprise au Tchad et sa grande réputation acquise grâce à de nombreux travaux menés dans le pays, contribueront à mettre en œuvre avec succès ce projet.



Ce vaste projet qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Tchad et l'Egypte, permettra d'assurer une formation de qualité pour les jeunes tchadiens dans le domaine de l'agriculture et de la médecine vétérinaire.