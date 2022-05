Tchad : la construction du groupement des Écoles de la gendarmerie est lancée

Le représentant de l’ambassadeur de l’union européenne au Tchad a réitéré l’engagement et le soutien de son institution pour l’appui à la formation et le renforcement de la sécurité intérieure du Tchad (gendarmerie nationale, police nationale et garde nationale et nomade du Tchad).



Dans la globalité, avec l’appui au renforcement des capacités de la sécurité intérieure, les investissements de l’UE se chiffrent à plus de 3 milliards de FCFA.