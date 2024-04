Tchad : la coopération Suisse remet un véhicule à la Délégation de l'éducation du Moyen-Chari

Le Programme de Promotion de la Qualité de l’Éducation de Base au Tchad (ProQEB) et son partenaire l'ONG internationale Enfants du Monde, financée par la Coopération Suisse, ont remis un véhicule de marque Toyota Hilux 4x4 à la délégation provinciale de l’Éducation nationale et de la Promotion civique du Moyen-Chari. La cérémonie de remise s'est déroulée sous la présidence du Secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Fidel Kodé Ngolo.



Souleymane Ouedraogo, directeur du Développement de la Coopération Suisse, a expliqué que le ProQEB a été initié en 2013 et est actuellement dans sa dernière phase, qui s'étend de janvier 2023 à décembre 2026. Cette phase, entièrement financée par la Coopération Suisse, vise à consolider et institutionnaliser les acquis des trois phases précédentes. "Ce véhicule permettra à la délégation provinciale de mieux coordonner et suivre de près les activités du ProQEB", a-t-il précisé.



Mahamat Seid Farah, Secrétaire général du Ministère de l’Éducation nationale et de la Promotion civique, a déclaré que ce véhicule aidera à améliorer le suivi des activités pédagogiques dans le Moyen-Chari, tout en facilitant la remontée des informations vers le ministère. Il a souligné l'importance d'un bon entretien du véhicule et a indiqué qu'une série de remises de motos aux inspections de l’Éducation nationale était prévue dans les mois à venir.



Fidel Kodé Ngolo, Secrétaire général de la province du Moyen-Chari, a exprimé sa satisfaction à l'égard des actions du ProQEB pour l'éducation au Tchad, affirmant que ce programme joue un rôle crucial dans le système éducatif du pays.



Le délégué provincial de l’Éducation nationale et de la Promotion civique, Allagueryam Daninan, a reçu les clés du véhicule en promettant aux autorités et aux partenaires qu'il serait utilisé de manière appropriée pour le bénéfice de l'éducation des enfants.