Tchad : la coopération turque apporte son appui dans la lutte contre le paludisme

L'équipement et le matériel ont été présentés lors d'une cérémonie organisée à la municipalité de N'Djamena. L'ambassadeur de Türkiye au Tchad, Kemal Kaygısız, le maire de N'Djamene, Ali Harun et le coordinateur de la TİKA à N'Djamena, Vedat Baş, ont assisté à la cérémonie.



La municipalité de N'Djamena a commencé une lutte contre le paludisme le 24 août pour réduire les cas de paludisme et diminuer le taux de mortalité lié au paludisme et protéger la santé publique. La TİKA a fourni à la municipalité des machines de pulvérisation et des médicaments pour contribuer à sa lutte.



Parmi les équipements fournis au Tchad figurent des atomiseurs d'une capacité de 20 lt, des appareils de fumigation d'une capacité de 6 lt, des bougies de rechange et des composants chimiques tels que le malathion, l'huile anti-paludisme, la K-Othrine, le fénitrothion, l'insecticide exécuteur ainsi que des produits de nettoyage tels que des détergents et du savon.



Le maire de N'Djamene, Ali Harun, a prononcé un discours lors de la cérémonie et a déclaré : "nous avons besoin de beaucoup plus de soutien dans notre lutte contre l'invasion des moustiques et des insectes de la part de nos partenaires après les fortes pluies de cette année. A cette occasion, nous remercions la TİKA de s'être rangée à nos côtés dans notre lutte contre les moustiques. Le soutien apporté par la TİKA facilitera notre lutte contre le paludisme dans tous les quartiers de la ville."



Des centaines de milliers de personnes ont des difficultés à accéder aux services de santé, et le paludisme est l'une des principales causes de décès des enfants de moins de 6 ans au Tchad. Selon les données du programme de lutte contre le paludisme au Tchad, chaque année, environ 1700 personnes meurent du paludisme.