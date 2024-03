Tchad : la coordination Al Farik Al Faiz apporte son soutien à la candidature de Mahamat Idriss Deby

Pour le coordinateur de Al Farik Al Faiz, Mahamat Saleh Abdel Djalil, cette coordination est le fruit d'une analyse minutieuse, objective et approfondie de la situation sociopolitique nationale menée par divers cadres, personnalités et organisations de la société civile. Il affirme que ce soutien à Mahamat Idriss Deby Itno, candidat de la Coalition pour un Tchad Uni, représente un engagement fort envers les aspirations populaires.



La coordination Al Farik Al Faiz est une structure bien organisée, mobilisant la jeunesse pour atteindre des objectifs communs. Elle ne soutient pas seulement un candidat, mais prône l'idée que chaque jeune tchadien mérite une vie meilleure et une chance égale de réussite. En soutenant leur candidat, ils croient en la force de la jeunesse pour le changement, l'innovation et l'inspiration.