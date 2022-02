Tchad : la coordinatrice des Nations-Unies en visite à Abéché

La coordinatrice résidente du système des Nations unies au Tchad, Mme Violette Kakyomya est arrivée ce jour à Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï. Aussitôt, elle est partie présenter ses civilités au gouverneur du Ouaddaï, Ahmat Dari Bazine. Cette visite s'inscrit en droite ligne des plans-cadres de coopération avec le gouvernement du Tchad et l’adoption de l´approche « unis dans l´action ».



Le Tchad réaffirme ainsi sa volonté de travailler conjointement avec les partenaires au développement, pour redynamiser son économie, son industrie, améliorer le bien-être de la population tchadienne, et atteindre les objectifs de développement durable à l´horizon 2030.



Cinq membres du gouvernement sont attendus pour ces assises avec les organisations des Nations-Unies au Tchad. Il s'agit du ministre du Plan, de l'Economie et de la Coopération internationale, Issa Doubouragn, le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr Abdoulaye Sabour Fadoul, du ministre de l'Administration et du territoire Mahamat Bechir Cherif, la ministre de la Femme, Amina Priscille Longho et la ministre du Développement agricole, Mme Kamougué née Dené Assoum.