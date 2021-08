Tchad : la correction des copies du baccalauréat débute ce lundi

La correction des copies du baccalauréat débute ce lundi 9 août à N'Djamena. Elle devrait prendre fin le 15 août 2021. "Des dispositions sont prises pour que la correction démarre effectivement lundi. On attend à ce que les copies qui sont dans les provinces rentrent. On va faire des échantillonnages des copies pour fixer le barème", précise Abakar Hassaballah Mahamat, directeur des examens et concours à l'Office national des examens et concours du supérieur.



La composition des épreuves écrites du baccalauréat a pris fin la semaine dernière. Au total 97.022 candidats, toutes séries confondues, ont composé cette année dans 133 centres répartis dans le pays. À N'Djamena, 40.409 candidats (41,64%) ont été répartis dans 31 centres.



Les résultats de la première série des épreuves écrites seront annoncés le 2 septembre 2021.