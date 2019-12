Tchad : la corruption "compromet dangereusement le développement durable"

A l’occasion de la journée internationale de la lutte contre la corruption qui est célébrée chaque année le 9 décembre, l’association de lutte contre la corruption et la malversation économique au Tchad (ALCOMET), a rappelé lundi, au cours d'un point de presse, les méfaits de la corruption qui est un fléau au Tchad.



D’après le président de l'association, Foulah Baba Issac, "personne ne peut douter qu’au Tchad, la corruption est un réel fléau et un mal qui freine le développement de notre pays. A tous les niveaux des secteurs d’activités, la corruption est visible. La corruption est un phénomène mondial qui gangrène toutes la société. Elle sape les bases de tout système démocratique et compromet dangereusement le développement durable."



Selon lui, "la corruption ralentit le développement économique et contribue à l’instabilité socio-politique. Mais lorsque la corruption prend des proportions démesurées, elle peut engendrer des grandes disparités économiques et favoriser les criminalités organisées, constituer une entrave à la démocratie, à la justice et fragiliser tout effort accompli dans la bonne gouvernance, au développement politique, économique et social."



« La corruption est un ouragan ou tsunami qui détruit tout sur son passage : éducation, santé, agriculture, économie et le tissu social lui-même avec », a souligné Foulah Baba Issac.



Il a expliqué que « le donateur est réticent à soutenir les pays corrompus, car les fonds d’aide n’atteignent pas bien souvent leur destination. Dans le pays où la corruption est rampante comme le nôtre, les investisseurs du secteur privé ne sont pas encouragés à faire affaire. »



D’après l'ancien secrétaire d’Etat américain, Rex Tillerson, 70% de l’aide américaine est détournée par la corruption et n’atteint donc pas les bénéficiaires.



L’organisation des Nations Unies a adopté le 31 octobre 2003, un document très important dénommé : convention des Nations Unies de lutte contre la corruption (Résolution 58/4). Cette convention est un instrument juridiquement international qui œuvre pour l’éducation, la prévention et l’incrimination des actes de corruption et la coopération internationale.



L’ALCOMET célèbre chaque année cette journée pour sensibiliser la population du Tchad sur les méfaits de la corruption. Cette année, le thème retenu est « les méfaits de la corruption sur un Etat de droit, cas du Tchad ». Durant la semaine, des activités très variées ainsi qu'une formation en faveur des jeunes sur le thème « la jeunesse face à la corruption » et des conférences-débats sont prévues.