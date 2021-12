Tchad : la corruption, un fléau qui préoccupe le GRAC-Tchad

À l'occasion de la journée internationale de lutte contre la corruption, le Groupe de réflexion sur l'avenir et la construction du Tchad (GRAC-TCHAD) a organisé une journée de réflexion avec les acteurs étatiques, sécuritaires, de la société civile, des médias, les autorités traditionnelles et sportifs ce 9 décembre 2021, autour du thème : « la lutte contre la corruption au Tchad pour une transition apaisée », au centre culturel Al-Mouna de Ndjamena.



Selon Transparency international, le Tchad occupe la 160ème place sur 180 pays, sur l'indice de la perception de la corruption en 2020, a souligné le président du GRACT-CHAD, Ahmat Haroun Larry. Selon lui, le 9 décembre a été déclaré journée internationale de lutte contre la corruption. En effet, cette journée rappelle l'importance de protéger les institutions de toute tentative de collusion et de corruption.



C'est dans cette mouvance que le GRAC-TCHAD travaille quotidiennement afin de prévenir, vérifier et enquêter sur toutes pratiques de corruption, de collusion et abus de confiance. Ainsi, l’Institut des Nations unies pour la formation et la recherche (UNITAR), a formé les membres du groupement pour lutter contre la corruption au Sahel, afin d’agir efficacement dans la lutte contre le terrorisme, les crimes organisés, et aussi de contribuer au développement. Pour Ahmat Haroun Larry, la corruption est la cause de tous les maux du Tchad et du monde entier.



C'est elle qui alimente les conflits, les terrorismes et la guerre. Conscient qu'il est impossible d'éradiquer la corruption, le GRAC-TCHAD cherche à la réduire au maximum, avec l'implication des acteurs de la vie sociopolitique du Tchad. Ahmat Haroun Larry estime que le GRAC-TCHAD continuera à travailler à l'intérieur, tout comme à l'extérieur, pour la réduction de ce fléau, et salué le travail de l'Inspection générale d'État.