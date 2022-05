Tchad : la couverture médiatique de la transition au centre d’une formation à Moundou

D'une durée de deux jours, cette formation vise à renforcer la capacité des responsables des rédactions et booster la participation citoyenne à la transition politique au Tchad. Elle est organisée en appui avec National Endowment for Democracy (NED).



Le coordonnateur de ce projet, Leubnoudji Tah Nathan, par ailleurs secrétaire exécutif du Rassemblement des jeunes reporters (RJRT), affirme que ce projet consiste à faire la promotion de la liberté d'opinion, de presse et de l'engagement civique. Il laisse entendre concernant le contexte de la transition « qu’en tant que professionnels des médias, nous devons savoir vers quelle direction ce vent va souffler ».



Dthèmes ont été retenus pour la formation :

- l'aperçu sur le cadre juridique du secteur de la presse au Tchad par Me Adolphe Bekoutou;

- la couverture médiatique de la transition en zone de conflit par le doyen Laoukoura Sa-Ndoudjinang.