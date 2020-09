Tchad : la création d'un Fonds de 100 Milliards Fcfa en solidarité aux vulnérables approuvée

Les députés ont adopté vendredi à l'unanimité (155 voix pour) au Palais de la démocratie, la Loi de ratification de l'Ordonnance n°4 du 4 août 2020 portant création d'un Fonds national de solidarité et de soutien aux personnes vulnérables.



La plénière a eu lieu en présence du ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, du ministre de l'Économie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale, Dr. Issa Doubragne, et de la ministre secrétaire générale adjointe du Gouvernement, Lucie Beassemda.



Le Fonds vise à apporter une assistance sociale et favoriser l'insertion sociale et économique des personnes vulnérables notamment en cas de survenance de détresse semblable à celle qui est en cours ou découlant des catastrophes naturelles ou encore de tout autre sinistre.



Ses objectifs spécifiques sont d'assister les personnes sinistrées notamment les plus vulnérables en mettant à leur disposition ou en subventionnant les produits de première nécessité ; d'appuyer l'accès à l'eau, à l'énergie, aux soins de santé, au logement aux personnes affectées par les mesures prises par les pouvoirs publics ; et de favoriser l'éducation, l'alphabétisation et la formation professionnelle.



Le Fonds vise également à soutenir la relance des activités économiques en accordant des facilités aux micros entrepreneurs et au secteur formel ; et à mettre en œuvre toute autre mission qui viendrait à lui être confiée dans son domaine d'action.



Il sera doté d'une enveloppe de 100 milliards de Fcfa constituée de subventions de l'État, des dons et legs, propositions de financements directs issues de la restructuration des projets actifs au niveau local, mécanisme et ressources propres du Fonds, ainsi que des emprunts.