Tchad : la création d'une couverture sanitaire universelle se précise

Un avant-projet de loi portant couverture sanitaire universelle au Tchad a été examiné pour la première fois ce jeudi 31 janvier en conseil des ministres, quatre ans après l'adoption d'un plan stratégique.



L’objectif visé par cet avant-projet de loi, est de mettre en place un nouveau mécanisme de protection sociale en matière de santé qui permettra l’accès de tous, à un minimum de soins de santé de qualité ; d’améliorer le taux d’utilisation des services de santé ; et de procéder à la diminution de la part de paiements directs dans le financement de la santé et la protection des populations contre le risque de basculer dans la pauvreté du fait de maladie.



Le nouveau dispositif prévoit des droits pour les populations mais également des devoirs en termes de contribution, a expliqué le ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement, Oumar Yaya Hissein.



L’avant projet de texte institue des régimes qui prennent en compte les travailleurs de différents secteurs de la vie socio-économique du pays ainsi que les personnes démunies sans aucune capacité contributive. Ce mécanisme tienne compte des spécificités propres au Tchad et s’inspire des expériences réussies dans d’autres pays africains, d'après Oumar Yaya Hissein.



Un plan stratégique élaboré



Le Tchad a finalisé le 3 septembre 2015 son plan stratégique national de couverture sanitaire universelle. L'approche globale de la CSU est basée sur la vision que la population ait accès à des services de santé de qualité, en évitant de placer l’individu et sa famille dans une situation financièrement difficile, mais aussi de protéger la population contre les risques ayant une incidence sur sa santé. Une attention toute particulière est mise pour la population la plus défavorisée dans un esprit d’équité et de solidarité.



Malgré les mesures de gratuité et les quelques mécanismes de mutuelles de santé, le paiement direct impacte encore trop les populations, notamment les plus défavorisées.



Le contexte économique est difficile, laissant peu de place pour des financements additionnels. Toutefois, le gouvernement a assuré qu'il fera tout pour préserver et rendre disponible les ressources budgétaires pour la couverture sanitaire universelle.



La couverture sanitaire universelle vise à apporter une réponse holistique aux problèmes de protection en matière de santé pour toute la population. "L’accent est mis sur l’équité et la solidarité : il est jugé intolérable que des pans entiers de la société n’aient pas accès à un socle de services de santé de base", relève le document stratégique sur la couverture sanitaire universelle au Tchad.