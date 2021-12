Tchad : la création de l’École nationale de la statistique et de l’économie appliquée approuvée

Le Conseil national de transition (CNT) a examiné et adopté ce 24 décembre la Loi portant création de l’École nationale de la statistique et de l’économie appliquée. Le texte a été voté à 71 voix pour, une contre et deux abstentions.



Le ministre de l’Économie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale, Dr. Issa Doubragne, a défendu le texte au Palais de la démocratie.



Le ministre a indiqué que les conditions de fonctionnement seront précisées par décret, en réaction aux questions des conseillers nationaux. Le Tchad vise une École “d’élite” à l’instar d’autres pays du continent, en formant des statisticiens chevronnés.



Le gouvernement a sollicité l’examen de la loi en urgence. « Si nous n’avions pas clôturé cette année avec la loi, nous ne pourrions pas boucler le financement », a indiqué le ministre.



Une équipe en charge de structurer cette future École sera prochainement mise en place.