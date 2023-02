Tchad : la création de plus de 200 emplois directs attendue avec l’usine de Gounou Gaya

Le vendredi 24 février 2023, le ministre d'État, ministre de la production et de la transformation agricole, Laounkein Kourayo Médard, a présidé la cérémonie d'inauguration d'une usine de délintage et de pose de pierre, ainsi que d'une usine d'égrenage de coton, à Gounou-Gaya dans le département de la Kabbia dans le Mayo Kebbi Est. La cérémonie a rassemblé de nombreuses personnalités et plusieurs discours ont été tenus, dont celui du secrétaire général du commerce de coton au Tchad, Ibrahim Malloum.



Cette nouvelle usine sera le centre de production et de distribution de semences dans les zones cotonnières et créera plus de 200 emplois directs. Les jeunes de la région regardent avec intérêt l'Office National de Promotion de l'Emploi (ONAPE) pour accompagner et garantir la transparence du processus de recrutement. Ils espèrent éviter les injustices souvent constatées par le passé.



Cette inauguration est une étape importante pour le développement économique de la région et du pays dans son ensemble. Cela démontre la volonté du gouvernement tchadien de diversifier son économie en investissant dans des secteurs autres que le pétrole. L'usine d'égrenage de coton est un investissement stratégique pour la production et la transformation agricole du Tchad.



Cependant, il est important que l'ONAPE veille à ce que le processus de recrutement soit juste et transparent. Les jeunes de la région attendent avec impatience la création d'emplois stables et bien rémunérés, qui contribueront à la croissance économique de la région. Cela peut également réduire la migration des jeunes vers les centres urbains à la recherche d'emplois.