Tchad : la création du Fonds de soutien au secteur coton approuvée par les députés

N'Djamena - Les députés ont adopté lundi au Palais de la démocratie, la Loi de ratification de l'Ordonnance n° 003/PR/2020 portant création d'un fonds de soutien au secteur coton. Le texte a été présenté par le ministère du Développement industriel, commercial et de la Promotion du secteur privé.



La création d'un fonds de soutien au secteur coton vise à promouvoir le développement des activités économiques dans le cadre de la politique d'industrialisation, de diversification et de valorisation des produits locaux.



​La mise en place du fonds permettra de soutenir et augmenter la production cotonnière afin d'améliorer les revenus des producteurs et garantir aux paysans le prix d'achat du coton grain face à la fluctuation des cours mondiaux et du dollar US.



Le fonds sera alimenté par le mécanisme de la nouvelle formule de calcul de prix de coton, par des dotations de l'État et par les acteurs au développement.



Le texte, adopté à 155 voix pour, a été défendu par le ministre du Développement industriel, commercial et de la Promotion du secteur privé, Lamine Moustapha, en présence de la ministre secrétaire générale du gouvernement, Mariam Mahamat Nour.