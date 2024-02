Tchad : la crise des enfants de la rue requiert une action immédiate

Au Tchad, le phénomène des enfants de la rue atteint son paroxysme. Ces mineurs, abandonnés à leur sort, errent dans les décharges publiques, les gares ou sous les ponts des grandes villes. Ces enfants, en rupture avec leur famille, se retrouvent sans refuge ni direction à suivre.



Il est évident que ces enfants abandonnés sont exposés à de nombreux dangers, notamment l'insécurité alimentaire et sanitaire, ainsi qu'à diverses formes de préjudices.



Il est impératif que les autorités compétentes en matière de protection de l'enfance se saisissent de cette question cruciale qui menace la société tchadienne. Les enfants, en tant que descendants et future génération, sont censés bâtir un Tchad meilleur. Ces enfants ne sont pas nés maudits, mais c'est plutôt les circonstances de la vie ou leur contexte familial qui les contraignent à fréquenter ces lieux périlleux. Le problème relève de la responsabilité collective : il est essentiel que les parents prennent conscience de l'importance de protéger leurs enfants et que les autorités provinciales envisagent des mécanismes pour éradiquer ce phénomène.



Nous lançons un appel urgent à l'État et à toutes les personnes de bonne volonté pour qu'ils viennent en aide à ces enfants. Dans un État de droit comme le Tchad, laisser des enfants abandonnés à la merci des éléments est inadmissible pour ce berceau de l'humanité.



Quel rôle les droits de l'homme doivent-ils jouer dans cette situation ? Le Ministère de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance doit adapter sa stratégie de manière urgente et concrète.