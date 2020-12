Tchad : la crise sanitaire accentue les défis liés aux droits humains

Le Tchad célèbre ce jeudi la Journée internationale des droits de l'Homme. À cette occasion, la ministre secrétaire générale du gouvernement, Mariam Mahamat Nour, s'est exprimée la veille. Elle représente le ministre de la Justice chargé des droits humains.



Mariam Mahamat Nour a estimé que "nous n'atteindrons nos objectifs communs que si nous sommes capables de créer l'égalité des chances pour tous, de remédier aux échecs qui ont été mis en lumière par la Covid-19 et qui ont favorisé la crise, et d'appliquer les règles relatives aux droits de l'Homme pour relever les défis liés à cette crise".



"Celle-ci a été alimentée par l'aggravation de la pauvreté, l'augmentation des vulnérabilités ainsi que d'autres lacunes dans la protection des droits humains", ajoute la ministre.



Elle rappelle que seul le respect strict des mesures barrières contre la Covid-19 et des mesures visant à faire progresser les droits de l'Homme et droits économiques "permettront de se rétablir pleinement et de reconstruire un monde meilleur et durable".



Mariam Mahamat Nour formule le voeu que cette journée soit un cadre d"échange et de réflexion permettant à chaque citoyen de proposer des actions en faveur de la promotion et de la protection des droits humains.



L'édition 2020 de la Journée internationale des droits de l'Homme est axée sur le thème : "reconstruire en mieux : défendons les droits de l'Homme".



"La pandémie a des conséquences disproportionnées"



Selon l'ONU, "la pandémie a des conséquences disproportionnées pour les groupes vulnérables, dont les personnes travaillant en première ligne, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes et les filles, et les minorités. La pauvreté, les inégalités, la discrimination, la destruction du milieu naturel et d’autres manquements aux droits humains fragilisent profondément les sociétés, ce qui explique la propagation de la maladie".