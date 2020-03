Tchad : la culture maraîchère, un levier économique et social

En termes de disponibilité des ressources en terres cultivables, le Tchad dispose de 39 000 000 hectares, dont 4 000 000 hectares irrigables. Le Tchad possède d'énormes potentialités en terres agricoles, il suffit toutefois d'avoir le courage d'investir dans le domaine ou de se lancer dans l'exploitation de cette richesse que la nature a donnée aux 15 millions de tchadiens qui vivent sur une vaste étendue de territoire de 1 284 000 km2.



L'agriculture occupe une grande place dans l'économie du pays et contribue à hauteur de 17,44% au PIB. Personne ne peut l'ignorer en ce sens qu'elle participe activement au développement d'une nation ; raison pour laquelle le gouvernement tchadien ne cesse de lancer des appels au retour à la terre nourricière, appelant également ses partenaires à investir largement dans l'agriculture.



La question entrepreneuriale dans le domaine agricole -et ses sous-secteurs inexploités- commence peu à peu à prendre place dans le milieu jeune qui crée et organise des ateliers de formation dans différentes provinces du Tchad. Le passage à l'acte peut toutefois être un frein, eu égard au manque de moyens et de sources de financements pour les jeunes.



De nombreux jeunes entrepreneurs ont créé leur propre startup sur fonds propres, tandis que certains parviennent à obtenir d'institutions étatiques un fond de départ pour se lancer.