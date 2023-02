Tchad : la danse Dangay-Dangay Abasié, un héritage culturel exclusif du Sultanat du Fitri

Lors de la cérémonie de clôture du festival culturel, social et sportif de la tribu Bilala, il a été révélé que la danse Dangay-Dangay Abasié était réservée uniquement au Sultan lors des fêtes du Sultanat du Fitri. Cette danse traditionnelle, qui est une célébration de la royauté et de la culture locale, est un élément important des festivités dans la région.



Un natif du Fitri a expliqué que la danse Dangay-Dangay Abasié est considérée comme une danse témoignage et que c'est pourquoi elle est réservée uniquement au Sultan. Le Sultan est considéré comme le gardien de la culture et de la tradition de la région, et cette danse est un témoignage de son pouvoir et de son autorité.



D'autre part, il a également été précisé que la danse Koukouma, une autre danse traditionnelle, était réservée uniquement à la population et que le Sultan ne la dansait pas. Cette danse, qui est également une célébration de la culture locale, est un moyen pour les membres de la communauté de se rassembler et de célébrer ensemble leur héritage culturel.



Ces danses traditionnelles sont un élément important de la culture du Fitri, qui est une région riche en histoire et en tradition. Ces danses reflètent la fierté et l'identité de la population locale, ainsi que leur respect pour leur leader et leur héritage culturel.