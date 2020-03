Tchad : la délégation de Ahmat Bachir à Abéché pour l'intronisation du sultan du Ouaddaï

Le président du haut comité d'organisation de l'intronisation du sultan Abbaside du Dar Ouaddai, Ahmat Mahamat Bachir, est arrivé mardi à Abéché, à la tête d'une délégation.



Il a été accueilli à 5 km à l'entrée de la ville par les différents présidents et vice-présidents des sous-commissions de l'intronisation du Sultan prévue ce jeudi 19 mars.



Ahmat Mahamat Bachir a également rencontré le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdebou.



Après cette rencontre de quelques minutes, Ahmat Bachir et sa délégation se sont rendus au quartier Goz Amir, chez le sultan Chérif Abdelhadi Mahdi.



Sa Majesté Chérif Abdelhadi Mahdi a déclaré que le sultanat du Ouaddaï appartient à toutes les communautés qui résidents dans le Ouaddaï. Il a remercié la délégation, ainsi que la population sortie massivement pour l'accueil chaleureux.



Le président du haut comité Ahmat Mahamat Bachir a demandé aux filles et fils de la localité de s'unir pour le développement du Ouaddaï.