TCHAD

Tchad : la délégation de l'agriculture du Moyen-Chari appuie les groupements maraîchers de Sarh

Alwihda Info | Par Elwood Dk - 31 Janvier 2023

Du 30 au 31 janvier 2023, une équipe de la délégation provinciale de l'agriculture du Moyen-Chari a distribué des produits pour la lutte contre les insectes et les maladies aux groupements maraîchers, aux unions de groupements et aux autres sites de maraîchage de la ville de Sarh. Les produits comprenaient des insecticides, des fongicides et des équipements de protection pour leur utilisation.