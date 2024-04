Tchad : la délégation de l'éducation nationale du Batha reçoit un véhicule

Le véhicule, un 4x4 de marque Hilux, a été offert par l'ONG Enfant du Monde, et son coût total s'élève à 20 500 000 FCFA. Cette initiative vise à renforcer la coordination et le suivi des activités du programme pour la promotion de la qualité de l'éducation de base (ProQEB) dans la province du Batha, contribuant ainsi à améliorer la qualité des services éducatifs.



Lors de la cérémonie, le maire de la ville d'Ati a exprimé la gratitude de la population envers l'ONG Enfant du Monde et la coopération suisse pour leur soutien. La directrice pédagogique chez Enfant du Monde a rappelé l'engagement de l'organisation dans le cadre du ProQEB qui vise à consolider et institutionnaliser les acquis précédents en matière d'éducation. Elle a souligné que la province du Batha a bénéficié de diverses formes de soutien tout au long du programme.



Le représentant du ministère de l'éducation nationale et de la promotion civique a exprimé ses remerciements à l'ONG Enfant du Monde et à la coopération suisse pour leur soutien continu au cours des dernières années. Il a souligné que ce soutien est une fierté pour le ministère et pour tous les bénéficiaires.



En remettant la clé du véhicule, le gouverneur de la province du Batha a exprimé sa gratitude envers les partenaires pour leur soutien essentiel à la promotion de l'éducation dans la région. Il a encouragé le délégué à utiliser le véhicule de manière optimale afin d'améliorer la fréquence et la qualité du suivi, contribuant ainsi à l'amélioration de la qualité de l'éducation dans la province.