Tchad : la délégation du CCMSR à Doha décide de réintégrer le pré-dialogue

Après consultation de la base militaire et du bureau exécutif, le mouvement CCMSR par la voix du chef de la délégation au Qatar, annonce qu’il reconsidère sa position et réintégre le processus du pré-dialogue, selon un communiqué. Le chef de délégation affirme que la décision de suspension a été prise de manière unilatérale et n'engag que son auteur.



Le président du mouvement CCMSR, Rachid Mahamat Tahir, après avoir annoncé le 31 mars la lourde décision de la suspension de la participation du mouvement au pré-dialogue de Doha, a interdit à la délégation représentant le mouvement de tenir une réunion avec qui que ça soit sans une autorisation hiérarchique, selon une note diffusée le 1er avril 2022.



"Le CCMSR ne trahira pas le rêve du peuple tchadien de vivre dans la réconciliation, l'unité nationale et la prospérité", indique Gassim Cherif.