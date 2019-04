Tchad : la délégation sanitaire de N'Djamena face à de multiples défis

Le comité directeur de la délégation sanitaire provinciale de N'Djamena s'est réuni ce jeudi 4 avril à la maison de la Femme, à N'Djamena, pour faire le bilan des activités sanitaires réalisées au cours de l'année 2018 et énumérer les défis de l'année 2019. Les participants ont évoqué les différents problèmes de santé publique dans la province de N'Djamena.



"L'objectif général de cette assise est d'obtenir les résultats des activités réalisées au cours de l'année 2018 et plus spécifiquement, de présenter les résultats de toutes les activités qui ont été menées durant l'année écoulée par district", a précisé Anegue Ire Diane, déléguée provinciale de N'Djamena.



D'après elle, il a été proposé "un plan de résolution de tous les problèmes identifiés au cours des différentes présentations en vue d'apporter des solutions pour la mise en oeuvre des activités du paquet minimum et du paquet complémentaire d'activité de nos cinq districts pour l'année 2019".



Une synthèse de la situation sanitaire par délégation a été présentée afin d'identifier les principales activités de l'année 2019.



De nombreux défis restent à relever dans le domaine de la santé, reconnait la délégation provinciale de N'Djamena. Les participants ont été appelés à une participation active afin d'identifier l'ensemble des problèmes et apporter des solutions pour la mise en oeuvre effective des activités en 2019.